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ДТП в Иглинском районе: уфмка на «Мазде 3» насмерть сбила местного жителя

Добавлено: 25.08.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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ДТП в Иглинском районе: уфмка на «Мазде 3» насмерть сбила местного жителя

Накануне вечером в Иглинском районе 39-летняя уфимка за рулем «Мазды 3» сбила 29-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте, сообщает ГИБДД по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария произошла на 16 километре дороги Уфа – Охлебинино. По предварительным данным, женщина направлялась в сторону села Охлебинино, когда произошел наезд. После она съехала в кювет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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