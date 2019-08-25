ДТП в Иглинском районе: уфмка на «Мазде 3» насмерть сбила местного жителя
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Накануне вечером в Иглинском районе 39-летняя уфимка за рулем «Мазды 3» сбила 29-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте, сообщает ГИБДД по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.
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