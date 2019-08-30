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В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова

Добавлено: 30.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе объявлен сбор добровольцев для поисков Тимура Хабирова

Представитель поискового отряда Павел Нестеров, который занимается в Башкирии организацией розыска годовалого Тимура Хабирова, пропавшего из своего дома в Дюртюлинском районе в ночь на 29 августа, прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию, сообщает сайт Newsbash.ru.

Павел Нестеров призвал пытаться самостоятельно выяснять правду, а не распространять «фейки».

Стали известны подробности поисков пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Дюртюлинском районе

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«На данный момент информация о том, что ребенка нашли, что мать сделала и вся остальная чушь, которую пишут разные люди — является ложной», — написал он (пост в соцсетях опубликован 29 августа в 23.35).
На 30 августа объявлен сбор добровольцев для поиска ребенка, сбор у сельсовета в деревне Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии.

Напомним, малыш бесследно исчез в ночь на 29 августа.С заявлением в полицию обратилась 28-летняя мать ребенка. Она сообщила, что около пяти часов утра обнаружила, что из ее частного дома пропал сын.

Женщина воспитывает пятилетнюю дочь и сына одна. Семья считается благополучной. Около 00.30 часов 29 августа она уложила детей спать. В два часа ночи дала мальчику попить кефир, а под утро увидела, что сына нигде в доме нет. Об отце детей известно, что он живет в одном из городов республики.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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