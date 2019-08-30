В Уфе с крыши частного дома упал 38-летний мужчина
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Накануне около 3 часов дня экстренным службам стало известно, что за рекой Уфой в районе Дудкино с крыши частного дома упал 38-летний мужчина. Как сообщает Управление гражданской защиты, он сорвался во время строительных работ, сообщает сайт Newsbash.ru.
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