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В Уфе с крыши частного дома упал 38-летний мужчина

Добавлено: 30.08.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе с крыши частного дома упал 38-летний мужчина

Накануне около 3 часов дня экстренным службам стало известно, что за рекой Уфой в районе Дудкино с крыши частного дома упал 38-летний мужчина. Как сообщает Управление гражданской защиты, он сорвался во время строительных работ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На место прибыли врачи и спасатели, которые задействовали плавательные средства отряда для того, чтобы быстрее добраться до пострадавшего. Медики осмотрели мужчину и оказали ему первую помощь. После сотрудники ПСО транспортировали пострадавшего до автомобиля «скорой», который доставил его в одну из городских клинических больниц.
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