В Уфе с крыши частного дома упал 38-летний мужчина

Накануне около 3 часов дня экстренным службам стало известно, что за рекой Уфой в районе Дудкино с крыши частного дома упал 38-летний мужчина. Как сообщает Управление гражданской защиты, он сорвался во время строительных работ, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На место прибыли врачи и спасатели, которые задействовали плавательные средства отряда для того, чтобы быстрее добраться до пострадавшего. Медики осмотрели мужчину и оказали ему первую помощь. После сотрудники ПСО транспортировали пострадавшего до автомобиля «скорой», который доставил его в одну из городских клинических больниц.