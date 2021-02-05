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В Уфе от схода снега с крыши частного дома погиб мужчина

В Уфе от схода снега с крыши частного дома погиб мужчина

Уфа | 05 фев 2021 | 15:58

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о трагедии, произошедшей сегодня, 5 февраля. Спасателей вызвали на улицу Аграрную в Ленинском районе в 14:00 часов. Очевидцы сообщили, что на мужчину с крыши частного дома упал снег.

На место прибыли медики скорой помощи, сотрудники МЧС и УГЗ. К сожалению, мужчину достали из-под завала уже без признаков жизни. Врачам оставалось констатировать смерть. Погибшим оказался 37-летний уфимец, вероятно, проживающий в этом доме либо родственник хозяев. Инцидент произошел в момент, когда мужчина занимался очисткой крыши от снега. Спасатели напоминают об опасностях перепадов температур и призывают граждан быть аккуратными.

Ранее сообщалось о том, что в Краснокамском районе пожилые супруги угорели в бане.

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Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

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