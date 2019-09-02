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В Дюртюлинском районе Юлии Хабировой убившей собственного сына может грозить пожизненный тюремный срок

Добавлено: 02.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе Юлии Хабировой убившей собственного сына может грозить пожизненный тюремный срок

Мать, признавшуюся в убийстве годовалого сына, арестовали на два месяца. Такое решение принял Дюртюлинский районный суд в минувшие выходные. Напомним, новость о загадочном исчезновении малыша потрясла всю республику.  В поисках были задействованы не только полицейские и спасатели, но и сотни добровольцев, сообщает сайт Newsbash.ru.

Всё это время женщина пыталась запутать сыщиков и отрицала причастность к совершению преступления. А признательные показания, которые она всё-таки дала спустя почти двое суток, были шокирующими – оказалось, что 28-летняя Юлия задушила и закопала тело ребёнка прямо во дворе своего дома.

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Она всё крепче прижимает к себе детское одеяло и не в силах сдержать слёз. Вместо годовалого сына на руках у Юлии теперь кукла. На этих кадрах женщина подробно описывает как убивала своего ребёнка в ту ночь: Тимур был ею задушен.

Эти показания Юлия, у которой, к слову, есть еще и 5-летняя дочь, согласилась давать не сразу. Первые сутки после совершения преступления она пыталась запутать сыщиков и для этого даже сочинила странную легенду об исчезновении малыша. Якобы, уложила сына спать в кроватку, а на рассвете та уже была пуста. С таким заявлением женщина и обратилась к правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и незамедлительно организовали поиски ребёнка.

Метр за метром они исследовали и поверхность местного водоёма, и дно. И так почти двое суток. Но безрезультатно. И хотя многие до последнего надеялись найти ребёнка живым, пруд нужно было проверить полностью и для этого решили спустить из него воду. Правда, процесс оказался довольно длительным — за полдня уровень снизился буквально на 10 сантиметров. В это же время на помощь из Уфы в Дюртюлинский район выехала еще одна группа водолазов.

Пока спасатели занимались поисками под водой, а заодно и проверили еще все колодцы, полицейские, местные жители и волонтёры пешком обходили другие локации — кладбище, скотомогильник и кукурузные поля.

Правда мнения местных жителей разделились. Одни характеризовали маму Тимура только с положительной стороны… Другие были уверены — мать просто решила избавиться от сына.

Когда сотни людей были заняты поисками ребёнка, его мать отвечала на вопросы сыщиков. И вскоре у следователей сомнений уже не осталось – женщина из подозреваемой официально стала обвиняемой.

Как призналась Юлия, сына она похоронила прямо у себя во дворе. Посреди ночи самостоятельно выкопала могилу больше полуметра. Когда спустя двое суток труп ребёнка был найден, обвиняемой избрали меру пресечения в виде ареста. Как минимум два месяца она проведёт в СИЗО. В дальнейшем за убийство малолетнего женщине может грозить даже пожизненный срок. Её 5-летняя дочь пока останется в социальном приюте.

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