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Авария в Буздякском районе: пьяный водитель погиб вылетев с дороги и врезавшись в бетонное основание

Добавлено: 27.09.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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Авария в Буздякском районе: пьяный водитель погиб вылетев с дороги и врезавшись в бетонное основание

В ГИБДД по РБ передали, что ночью погиб 67-летний мужчина. Его нашли в кювете, в салоне автомобиля, на четвертом километре автодороги Буздяк-Сергеевка, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации госавтоинспекции, водитель вылетел с дороги и врезался в бетонное основание забора, в результате чего погиб на месте происшествия.

О причинах произошедшего пока неизвестно. В данный момент начато разбирательство, назначена медицинская экспертиза, которая установит, был ли трезв водитель в момент ДТП.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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