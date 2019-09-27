Авария в Буздякском районе: пьяный водитель погиб вылетев с дороги и врезавшись в бетонное основание
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В ГИБДД по РБ передали, что ночью погиб 67-летний мужчина. Его нашли в кювете, в салоне автомобиля, на четвертом километре автодороги Буздяк-Сергеевка, сообщает сайт Newsbash.ru.
О причинах произошедшего пока неизвестно. В данный момент начато разбирательство, назначена медицинская экспертиза, которая установит, был ли трезв водитель в момент ДТП.
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