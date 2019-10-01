В Стерлитамаке 26-летний парень обокрал свою 44-летнюю любовницу
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По предварительным данным, преступление произошло в Стерлитамаке на минувших выходных. 44-летняя женщина решила весело провести время в приятной компании 26-летнего парня.
Впрочем, вскоре полицейские поймали грабителя. Чужое имущество он отнес в ломбард и получил 17 тысяч рублей. Ранее молодого мужчину уже судили за грабеж.
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