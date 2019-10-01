Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке 26-летний парень обокрал свою 44-летнюю любовницу

В Стерлитамаке 26-летний парень обокрал свою 44-летнюю любовницу

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке 26-летний парень обокрал свою 44-летнюю любовницу

По предварительным данным, преступление произошло в Стерлитамаке на минувших выходных. 44-летняя женщина решила весело провести время в приятной компании 26-летнего парня.

Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке

Читайте также:

Радий Хабиров попросил разобраться с жестоким убийством щенят в Стерлитамаке
Парочка мирно распивала алкоголь в квартире потерпевшей, когда гость внезапно набросился на даму и силой отобрал у нее золотые украшение – цепочку, кольца и кулон. После этого любовник скрылся, сообщает сайт Newsbash.ru.

Впрочем, вскоре полицейские поймали грабителя. Чужое имущество он отнес в ломбард и получил 17 тысяч рублей. Ранее молодого мужчину уже судили за грабеж.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее
Происшествия
В Уфе пьяный таксист попытался изнасиловать пассажирку, а затем ограбил ее
В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа
Происшествия
В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа
В Уфе задержали уличного грабителя
Происшествия
В Уфе задержали уличного грабителя
В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт
Происшествия
В Стерлитамаке парень хотел ограбить пенсионерку, чтобы сделать ставки на спорт
В Стерлитамаке рецидивист, ударив женщину, похитил сумку с кошельком и документами
Происшествия
В Стерлитамаке рецидивист, ударив женщину, похитил сумку с кошельком и документами
Житель Стерлитамака избил и ограбил приехавшего погостить молодого человека
Происшествия
Житель Стерлитамака избил и ограбил приехавшего погостить молодого человека
В Салавате безработный мужчина ограбил собственную мать
Происшествия
В Салавате безработный мужчина ограбил собственную мать
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Происшествия
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: