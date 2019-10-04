В Татышлинском районе сотрудницы магазина сорвались со второго этажа на лифте

В одном из районов Башкирии произошел несчастный случай. Три женщины упали с высоты и получили многочисленные травмы. Подробности инцидента сообщили в Гострудинспекции РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Несчастный случай произошел в одном из торговых центров в Татышлинском районе 9 июля текущего года. Индивидуальная предпринимательница и две сотрудницы сорвались с высоты второго этажа при погрузке дивана. Чтобы затащить мебель наверх, они воспользовались самодельным лифтом. Однако сооружение не выдержал вес дивана и трех женщин.

Когда диван загрузили, трос у лифта не выдержал и оборвался, а пострадавшие упали на землю вместе с грузом. Причиной несчастного случая стала эксплуатация механизма, который был к этому не готов. Индивидуальный предприниматель не прошла соответствующее обучение в установленные сроки, не была проведена специальная оценка условий труда, не разработано положение о системе управления охраной труда.

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В ведомстве уточнили, что женщина попыталась скрыть инцидент от инспекции. ИП будет привлечено к ответственности, сообщили в пресс-службе.