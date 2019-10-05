Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Изнасилованная нигерийцем проститутка из Уфы рассказала, как происходило преступление

Изнасилованная нигерийцем проститутка из Уфы рассказала, как происходило преступление

Добавлено: 05.10.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Изнасилованная нигерийцем проститутка из Уфы рассказала, как происходило преступление

Жительница Башкирии Мария Лусникова рассказала о давлении, которое она испытывает со стороны друзей нигерийца Осиа Альфаеуса Эбитими. Напомним, 24-летний мужчина задержан в начале этого года по подозрению в изнасиловании проститутки.  


«Я не готова забрать заявление и простить его. Идет очень мощное давление на меня со стороны вот этой группы, которая собирает флешмобы, пишет клипы в поддержку Осии, говоря, что он студент-отличник, а она проститутка – должна была быть готова к таким преступлениям, это издержки ее работы. Я считаю, что он должен понести наказание. А суд уже решит, сколько он заслуживает», - делится она.

В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину

Читайте также:

В Уфе молодой нигериец изнасиловал и обокрал женщину
Также женщина рассказала подробности случившегося.
«Секс-работники – тоже люди, и все перед законом мы равны. Ему 23 года, молодой человек на полголовы выше меня, естественно, он сильнее. Когда у меня ничего не получилось в момент борьбы, я упала на пол. Он сверху на меня завалился, еще сильнее начал меня придушивать. В итоге, я поняла, что мне нечем дышать. Я у него спросила, что ты хочешь. <…> Он из кошелька вытащил полторы тысячи, и был удивлен, что денег очень мало. Возле мойки лежал нож. Он начал мне угрожать ножом. Сказал, что ты будешь делать все, что я захочу, иначе я тебя убью. Я только что пришел от другой девушки, я ее убил. Первый приказ был: «смотри на камеру», - поделилась она.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына
Человек и закон
Кандидат на пост Главы Башкирии Зульфия Гайсина подала в суд на блогера Андрея Потылицына
Подробная хроника нападения педофила на детей в Федоровском районе
Происшествия
Подробная хроника нападения педофила на детей в Федоровском районе
В Хайбуллинском районе школьный автобус сбил 9-летнего мальчика
Происшествия
В Хайбуллинском районе школьный автобус сбил 9-летнего мальчика
В Ишимбайском районе пенсионера подозревают в домогательствах к собственной внучке
Происшествия
В Ишимбайском районе пенсионера подозревают в домогательствах к собственной внучке
Жительница Башкирии рассказала об издевательствах в кемеровской колонии
Общество
Жительница Башкирии рассказала об издевательствах в кемеровской колонии
Как в Башкирии молодёжь оказывается в долговой яме
Общество
Как в Башкирии молодёжь оказывается в долговой яме
В Уфе одноклассники устроили травлю школьнице за пост в соцсетях
Общество / Происшествия
В Уфе одноклассники устроили травлю школьнице за пост в соцсетях
Рабочие отмазки на случай, если у вас начинают просить деньги в долг
Общество / Это интересно
Рабочие отмазки на случай, если у вас начинают просить деньги в долг
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: