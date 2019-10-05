Изнасилованная нигерийцем проститутка из Уфы рассказала, как происходило преступление

Жительница Башкирии Мария Лусникова рассказала о давлении, которое она испытывает со стороны друзей нигерийца Осиа Альфаеуса Эбитими. Напомним, 24-летний мужчина задержан в начале этого года по подозрению в изнасиловании проститутки.



«Я не готова забрать заявление и простить его. Идет очень мощное давление на меня со стороны вот этой группы, которая собирает флешмобы, пишет клипы в поддержку Осии, говоря, что он студент-отличник, а она проститутка – должна была быть готова к таким преступлениям, это издержки ее работы. Я считаю, что он должен понести наказание. А суд уже решит, сколько он заслуживает», - делится она.

«Секс-работники – тоже люди, и все перед законом мы равны. Ему 23 года, молодой человек на полголовы выше меня, естественно, он сильнее. Когда у меня ничего не получилось в момент борьбы, я упала на пол. Он сверху на меня завалился, еще сильнее начал меня придушивать. В итоге, я поняла, что мне нечем дышать. Я у него спросила, что ты хочешь. <…> Он из кошелька вытащил полторы тысячи, и был удивлен, что денег очень мало. Возле мойки лежал нож. Он начал мне угрожать ножом. Сказал, что ты будешь делать все, что я захочу, иначе я тебя убью. Я только что пришел от другой девушки, я ее убил. Первый приказ был: «смотри на камеру», - поделилась она.

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Также женщина рассказала подробности случившегося.