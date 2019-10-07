Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке стали известны подробности драки с участием полицейских

В Стерлитамаке стали известны подробности драки с участием полицейских

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке стали известны подробности драки с участием полицейских

Появились новые подробности кровавой драки, которая произошла в минувшие выходные в травмпункте Центральной городской больницы Стерлитамака. Напомним, в ночь с 5 на 6 октября группа людей ворвалась в медицинское учреждение и начала избивать двух пациентов.


Как оказалось, пострадавшие хотели провести субботний вечер в местном ночном клубе «Большой». Однако мужчины не прошли фейс-контроль. Отказ охраны не понравился горожанам. На этом фоне возник конфликт, в ходе которого сотрудники клуба использовали травматическое оружие.

В Стерлитамаке професиональный праздник полицейских закончился кровавой дракой в медпункте

Читайте также:

В Стерлитамаке професиональный праздник полицейских закончился кровавой дракой в медпункте
Выяснение отношений продолжилось в стенах травмпункта. В драке досталось и работникам медучреждения, которые вызвали группу быстрого реагирования. Приезд полицейских ситуацию не улучшил – избиение продолжилось и в их присутствии. По словам свидетелей, в числе зачинщиков драки был сотрудник правоохранительных органов. МВД по Башкирии проводит служебную проверку по факту случившегося.

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Стерлитамаке професиональный праздник полицейских закончился кровавой дракой в медпункте
Общество
В Стерлитамаке професиональный праздник полицейских закончился кровавой дракой в медпункте
Бурятские правоохранители отметили День защитника Отечества стриптизом в отделе полиции
Это интересно
Бурятские правоохранители отметили День защитника Отечества стриптизом в отделе полиции
В одном из баров Уфы произошла драка полицейских ППС и молодых людей
Происшествия
В одном из баров Уфы произошла драка полицейских ППС и молодых людей
В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово
Происшествия
В Баймакском районе осудили жителя Чечни ранившего человека во время массовой драки в Темясово
В Белорецке конфликт молодых людей привел к массовой потасовке
Происшествия
В Белорецке конфликт молодых людей привел к массовой потасовке
В Баймакском районе после драки в Темясово арестовали рабочего ранившего ножом местного жителя
Происшествия
В Баймакском районе после драки в Темясово арестовали рабочего ранившего ножом местного жителя
Житель Балтачевского района задушил шнурком собственного брата
Происшествия
Житель Балтачевского района задушил шнурком собственного брата
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
Общество / Происшествия
В Башкирии нетрезвый водитель сломал ребро сотруднику ДПС
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: