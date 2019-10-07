В Стерлитамаке стали известны подробности драки с участием полицейских

Появились новые подробности кровавой драки, которая произошла в минувшие выходные в травмпункте Центральной городской больницы Стерлитамака. Напомним, в ночь с 5 на 6 октября группа людей ворвалась в медицинское учреждение и начала избивать двух пациентов.





Как оказалось, пострадавшие хотели провести субботний вечер в местном ночном клубе «Большой». Однако мужчины не прошли фейс-контроль. Отказ охраны не понравился горожанам. На этом фоне возник конфликт, в ходе которого сотрудники клуба использовали травматическое оружие.

Выяснение отношений продолжилось в стенах травмпункта. В драке досталось и работникам медучреждения, которые вызвали группу быстрого реагирования. Приезд полицейских ситуацию не улучшил – избиение продолжилось и в их присутствии. По словам свидетелей, в числе зачинщиков драки был сотрудник правоохранительных органов. МВД по Башкирии проводит служебную проверку по факту случившегося.