ДТП в Белебеевском районе: на трассе Белебей-Аксеново водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил пешехода

В Белебеевском районе Башкирии накануне утром на трассе Белебей — Аксеново произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, 24-летней местный житель за рулём «ВАЗ-2114» сбил 21-летнего пешехода. Предположительно, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.



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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В результате автоаварии молодой человек скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.В ведомстве сообщили, что 12 октября на дорогах региона было зарегистрировано 18 автоаварий, в которых один человек погиб и 20 получили травмы.