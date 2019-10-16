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В Башкирии молодая пациентка избила арматурой врача скорой помощи

Добавлено: 16.10.19
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Башкирии молодая пациентка избила арматурой врача скорой помощи

В дежурную часть полиции поступило заявление от работника медицинского учреждения. Во время очередного вызова ему были нанесены телесные повреждения.


Со слов заявителя, в день случившегося на станцию скорой помощи позвонила горожанка с просьбой приехать к ней домой, жалуясь на сильную головную боль. Приехав по указанному адресу, фельдшер вошел в квартиру и увидел девушку и парня в состоянии алкогольного опьянения. Девушка жаловалась на головные боли. В ходе осмотра медицинскому работнику стал мешать молодой человек. Парень вел себя агрессивно и не давал проводить осмотр. Фельдшер неоднократно просил не мешать, но все просьбы оказались тщетными. Агрессивный молодой человек стал набрасываться на пришедшего, фельдшер попытался оттолкнуть разъяренного парня. Но тут подскочила девушка, схватив металлическую палку, она стала наносить доктору удары по голове и лицу. Медработник попытался выйти из квартиры, но девушка начала брызгать ему в лицо дезодорантом. Вскоре в квартиру зашел участковый уполномоченный полиции и помог доктору уйти. После осмотра медиков у фельдшера выявлены ушибы головы, ссадины лица.

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По данному факту в отношении 23-летней местной жительницы в Отделе МВД России по городу Октябрьскому возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Побои». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: 02.мвд.рф
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