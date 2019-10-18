Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Стерлитамаке: автоледи на Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato

Авария в Стерлитамаке: автоледи на Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato

Добавлено: 18.10.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Стерлитамаке: автоледи на Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato

Сегодня, 18 октября, в Стерлитамаке произошла авария с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, 36-летняя местная жительница за рулем Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato, который ехал впереди нее. О ДТП сообщили в ГИБДД по республике.

В Стерлитамаке обнаружили фальшивые деньги

Читайте также:

В Стерлитамаке обнаружили фальшивые деньги
Авария произошла около четырех часов вечера на улице Патриотической. Автобус двигался по маршруту № 43, в салоне находились пять пассажиров.

— Пассажиров осматривают медицинские работники. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети
Происшествия
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети
Авария на трассе Уфа-Белорецк: начальник ГИБДД по Башкирии рассказал подробности
Происшествия
Авария на трассе Уфа-Белорецк: начальник ГИБДД по Башкирии рассказал подробности
В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами
Происшествия
В Благоварском районе опрокинулся автобус с пассажирами
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
Происшествия
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Происшествия
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
В Стерлитамаке водитель иномарки на огромной скорости врезался в столб
Происшествия
В Стерлитамаке водитель иномарки на огромной скорости врезался в столб
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: