Авария в Стерлитамаке: автоледи на Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato

Сегодня, 18 октября, в Стерлитамаке произошла авария с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, 36-летняя местная жительница за рулем Opel Astra врезалась в автобус FIAT Ducato, который ехал впереди нее. О ДТП сообщили в ГИБДД по республике.



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Фото: ГИБДД по РБ

Авария произошла около четырех часов вечера на улице Патриотической. Автобус двигался по маршруту № 43, в салоне находились пять пассажиров.— Пассажиров осматривают медицинские работники. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД.