Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке, в одном из частных домов, действовало подпольное игорное заведение

В Стерлитамаке, в одном из частных домов, действовало подпольное игорное заведение

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 7
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке, в одном из частных домов, действовало подпольное игорное заведение

Несколько подпольных заведений функционировало в городе Стерлитамаке. Попасть за покерный стол могли только избранные члены клуба.


По предварительным данным, организованная группа действовала в период с 2016 по октябрь 2019 года.

Независимая экспертиза подтвердила насильственную смерть собак в Стерлитамаке

Читайте также:

Независимая экспертиза подтвердила насильственную смерть собак в Стерлитамаке
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен частный дом по улице Ровенской. На территории постройки, огражденной высоким забором, функционировало нелегальное игорное заведение. Здесь полицейскими было обнаружено 11 покерных столов, стол для рулетки, более 60 игровых автоматов, на которых в нарушение авторских и смежных прав установлено нелицензионное программное обеспечение.

Также полицейские и следователи провели одновременные обыски по адресам, где проживают предполагаемые организаторы подпольного казино, а также кассиры, техники и помощники организаторов.
По предварительным данным, группа состояла из 10 человек. 42-летний ранее судимый житель города Стерлитамака - организатор - распределял роли каждого из участников. В группу входили администратор, кассиры, крупье, охранники и технический персонал. В условиях конспирации о существовании подпольного игорного заведения знали только избранные участники клуба.

В помещениях стражами порядка также были обнаружены игральные карты, фишки, флеш-карты, денежные средства и большое количество системных блоков.
По материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников МВД по РБ Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о нарушении авторских и смежных прав.

В отношении 42 и 31-летних жителей Стерлитамака, а также их общей 31-летней знакомой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан продолжается оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

Источник: 02.мвд.рф
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования
Происшествия
В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
Происшествия
В Уфе застолье закончилось убийством 56-летней женщины
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
Происшествия
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
Происшествия
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
В Дуванском районе задержали молодую женщину грабившую дома
Происшествия
В Дуванском районе задержали молодую женщину грабившую дома
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
Житель Нефтекамска торговал пиратскими компьютерными программами
Человек и закон
Житель Нефтекамска торговал пиратскими компьютерными программами
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Человек и закон
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: