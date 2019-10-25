В Стерлитамаке, в одном из частных домов, действовало подпольное игорное заведение

Несколько подпольных заведений функционировало в городе Стерлитамаке. Попасть за покерный стол могли только избранные члены клуба.





По предварительным данным, организованная группа действовала в период с 2016 по октябрь 2019 года.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен частный дом по улице Ровенской. На территории постройки, огражденной высоким забором, функционировало нелегальное игорное заведение. Здесь полицейскими было обнаружено 11 покерных столов, стол для рулетки, более 60 игровых автоматов, на которых в нарушение авторских и смежных прав установлено нелицензионное программное обеспечение.Также полицейские и следователи провели одновременные обыски по адресам, где проживают предполагаемые организаторы подпольного казино, а также кассиры, техники и помощники организаторов. По предварительным данным, группа состояла из 10 человек. 42-летний ранее судимый житель города Стерлитамака - организатор - распределял роли каждого из участников. В группу входили администратор, кассиры, крупье, охранники и технический персонал. В условиях конспирации о существовании подпольного игорного заведения знали только избранные участники клуба.В помещениях стражами порядка также были обнаружены игральные карты, фишки, флеш-карты, денежные средства и большое количество системных блоков. По материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников МВД по РБ Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о нарушении авторских и смежных прав.

В отношении 42 и 31-летних жителей Стерлитамака, а также их общей 31-летней знакомой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан продолжается оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан