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В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине

Добавлено: 26.10.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине

Сотрудники полиции города Октябрьский задержали мужчину, который предположительно домогался 15-летней девочки в магазине. Им оказался 35-летний местный житель.


Напомним, 6 октября с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что неизвестный совершил в отношении ее дочери «действия сексуального характера». Все произошло прямо в продуктовом магазине по адресу Герцена. Тогда полицейские по описанию девятиклассницы составили портрет подозреваемого и объявляли его в розыск.

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В поимке правоохранителям помогла камера наружного наблюдения, которая зафиксировала предполагаемого педофила. Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что 24 октября оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде. Известно, что подозреваемый работал газорезчиком на одном из предприятий города.

Источник: www.ufa.kp.ru
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