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Стало известно, за что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев

Добавлено: 30.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Стало известно, за что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев

Незадолго до того, как солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части Забайкалья, между ним и товарищами произошел конфликт. Об этом рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.


«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому», — приводит слова источника РИА «Новости».

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата своих сослуживцев в Забайкальском крае

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Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата своих сослуживцев в Забайкальском крае
Отмечается, что Шамсутдинов открыл огонь по товарищам сразу, как появилась возможность. Собеседник агентства уточнил, что первым был застрелен ротный. Также он рассказал, что солдат не испытывает раскаяния за убийство.

Трагедия произошла 25 октября. При смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Он убил восемь человек, еще двоих ранил. Солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца, передает РАПСИ. Шамсутдинову может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее юрист Юрий Кулагин заявил, что врачи диагностировали у солдата отклонения в психическом развитии.
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Источник: ura.news
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