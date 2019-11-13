Авария под Уфой: недалеко от села Русский Юрмаш иномарка врезалась в большегруз

В минувший вторник, 12 ноября, страшная авария произошла в Башкирии на 1483 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Иномарка на высокой скорости врезалась в стоявший на проезжей части большегруз.





ДТП случилось около семи часов вечера недалеко от села Русский Юрмаш. 28-летний житель Иглинского района за рулем «Шевроле Лачетти» двигался со стороны Уфы в направлении Челябинска и влетел под прицеп остановившегося грузовика «Ивеко». Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажиру посчастливилось остаться в живых.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

40-летний водитель фуры рассказал правоохранителям, что услышал посторонние шумы и остановился, чтобы найти источник. При этом он включил аварийную сигнализацию.Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано 11 аварий с одним погибшим и 14 пострадавшими. 30 нетрезвых водителей задержаны за нетрезвое вождение.