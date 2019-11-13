Авария в Салаватском районе: женщина за рулем «Лифана» опрокинулась в кювет, погибли двое

В Салаватском районе Башкортостана утром 13 ноября на 10 километре трассы Малояз — Верхние Киги — Ункурда произошло смертельное ДТП.





По предварительной информации пресс-службы ГИБДД РБ, 37-летняя жительница одной из деревень района ехала за рулем «Лифана» со стороны Верхние Киги в направлении Малояза. В какой-то момент машина съехала влево по ходу движения и опрокинулась.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В результате автоаварии погибла сама водитель, а также 43-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении машины.Известно, что в автомобиле находился супруг женщины-водителя. По пути они взяли трёх пассажиров, двух женщин и мужчину. Одна из них и погибла, а мужчину и женщину с травмами доставили в больницу.Сотрудники ГИБДД начали расследование.