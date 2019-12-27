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В Белебее на пешеходном переходе насмерть сбили мать с дочкой

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее на пешеходном переходе насмерть сбили мать с дочкой

В Белебее на Красной улице 24 декабря сбили 39-летнюю Гульназ Адамян и ее маленькую дочь. Очевидцы сообщают, что мама с девочкой переходили дорогу на пешеходном переходе, но от удара их отбросило на несколько метров вперед, теперь обеим предстоит долгое восстановление.


Очевидцы рассказывают, что Адамяны – известная семья в Белебее, так как они все дружно записывают видео и ведут блог на Youtube. В тот день пострадавшая Гульназ вместе со своей младшей дочерью шли на утренник в школе.

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«Их от удара так отбросило! Хорошо, что мама дочь вела за правую руку – удар пришелся слева, и все на себя приняла мама. У машины вся левая сторона смята и фара разбита. Многие защищают водителя, но с какой скоростью надо лететь, чтоб не успеть затормозить и сбить людей, которые шли по переходу? Ужас!» – рассказывают очевидцы.
Сообщается, что у Гульназ перелом таза со смещением, у дочки сотрясение мозга и множественные гематомы по всему телу. Теперь же врачи прогнозируют, со слов знакомых с семьей, что женщине теперь предстоит 1,5 месяца провести в больнице, а после около 3 месяцев на костылях, ребенок будет лечиться еще минимум две недели.
«100% вина водителя! Скорость приличная была, если так далеко отлетели они! И ответить должен по закону за тяжкие телесные повреждения! А если слепит его или еще что-то мешает,  значит, снижай скорость вплоть до остановки авто! И не надо продолжать движение, если не уверен!» – комментируют очевидцы.
Местные жители говорят про пострадавшую семью только хорошие слова, характеризуя их как добрых и открытых.
«Очень хорошая семья, блогеры. Папа семьи Эдик  убит уже какой день этим горем, дома еще одна дочка тоже все время плачет. Новый год, и вот по какой-то невнимательности людям такое предстоит – очень долгое лечение в больнице и реабилитация», – рассказали друзья.

Знакомые с ситуацией источники прокомментировали, что водитель автомобиля и его мама также оказались в больнице.

«Это Эдик сказал, что на переходе, а еще неизвестно, как там все было на самом деле. Но, конечно же, скорейшего выздоровления и Гульназ и Элинке», – отметила знакомая.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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