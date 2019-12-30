В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом
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В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин. По данным РЕН ТВ, преступление было совершено 29 декабря в частном доме в городе Бирск.
Частично обгоревшие тела убитых с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены спасателями при тушении здания.
По имеющимся данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он был судим за кражу.
Источник:
ren.tv
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