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В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом

Добавлено: 30.12.19
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом

В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин. По данным РЕН ТВ, преступление было совершено 29 декабря в частном доме в городе Бирск.

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Преступник зарезал хозяйку дома и еще одну женщину, после чего поджег дом и скрылся.

Частично обгоревшие тела убитых с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены спасателями при тушении здания.

По имеющимся данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он был судим за кражу.

Источник: ren.tv
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