В Бирске мужчина убил двух женщин и поджег дом

В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин. По данным РЕН ТВ, преступление было совершено 29 декабря в частном доме в городе Бирск.



Преступник зарезал хозяйку дома и еще одну женщину, после чего поджег дом и скрылся.Частично обгоревшие тела убитых с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены спасателями при тушении здания.По имеющимся данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее он был судим за кражу.