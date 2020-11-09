Житель Уфы, во время ссоры, убил жену и тещу

Уфа | 09 ноя 2020 | 16:15

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе задержали подозреваемого в убийстве 44-летней женщины и ее 69-летней матери. Тела обнаружили в их квартире на Кольцевой улице в столице Башкирии с множественными колото-резаными ранениями. Женщин обнаружил родственник погибших, которого беспокоило их молчание. По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).







Следователи и полицейские установили причастность 44-летнего супруга к убийству одной из потерпевших, мужчина сознался в содеянном. По версии следствия, 26 октября между супругами произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом свою жену несколько раз.



Когда домой вернулась мать потерпевшей, он нанес смертельные ранения и ей, после чего скрылся с места преступления и бродяжничал две недели по Уфе, после чего обратился в центр социальной помощи бездомным, где его задержали.



В настоящее время мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Следком Башкирии