Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Уфы, во время ссоры, убил жену и тещу

Житель Уфы, во время ссоры, убил жену и тещу

Житель Уфы, во время ссоры, убил жену и тещу

Уфа | 09 ноя 2020 | 16:15

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе задержали подозреваемого в убийстве 44-летней женщины и ее 69-летней матери. Тела обнаружили в их квартире на Кольцевой улице в столице Башкирии с множественными колото-резаными ранениями. Женщин обнаружил родственник погибших, которого беспокоило их молчание. По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Следователи и полицейские установили причастность 44-летнего супруга к убийству одной из потерпевших, мужчина сознался в содеянном. По версии следствия, 26 октября между супругами произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил ножом свою жену несколько раз.

Когда домой вернулась мать потерпевшей, он нанес смертельные ранения и ей, после чего скрылся с места преступления и бродяжничал две недели по Уфе, после чего обратился в центр социальной помощи бездомным, где его задержали.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В Уфе полицейские накрыли бордель, в котором девушки работали вахтовым методом

Читайте также:

В Уфе полицейские накрыли бордель, в котором девушки работали вахтовым методом
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе местный житель жестоко убил сожительницу. Как сообщается на сайте суда, 32-летний мужчина приревновал возлюбленную и начал ее избивать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: