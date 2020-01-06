Авария в Учалинском районе: муж с женой погибли врезавшись на автомобиле в дерево

Смертельная авария произошла накануне, 5 января, в Учалинском районе. На трассе Учалы-Межозерное автомобиль «Дэу Нексия» врезался в дерево.



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Фото: Блог Динара Гильмутдинова

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем «Нексии» находился 51-летний житель Челябинской области. Он и его 58-летняя супруга погибли на месте от полученных травм. Ведется разбирательство.