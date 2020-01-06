ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины

Сегодня в Уфе около 19:00 напротив дома 13 по улице 50-лет СССР «Шевроле Каптива», двигаясь со стороны улицы Зорге в сторону Проспекта Октября, наехал на 23-летнего парня. Молодой человек переходил проезжую часть, сообщает региональная Госавтоинспекция.



Фото: фото УГИБДД МВД по РБ