ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины
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Сегодня в Уфе около 19:00 напротив дома 13 по улице 50-лет СССР «Шевроле Каптива», двигаясь со стороны улицы Зорге в сторону Проспекта Октября, наехал на 23-летнего парня. Молодой человек переходил проезжую часть, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются.
В Салаватском районе Башкирии между деревнями Аркаулово и Шарипово столкнулись «Пежо 407» и «Хендай Анцент»
Источник:
gorobzor.ru
Фото: фото УГИБДД МВД по РБ
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