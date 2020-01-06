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ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины

Добавлено: 06.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ДТП в Уфе: молодого человека насмерть сбили сразу две машины

Сегодня в Уфе около 19:00 напротив дома 13 по улице 50-лет СССР «Шевроле Каптива», двигаясь со стороны улицы Зорге в сторону Проспекта Октября, наехал на 23-летнего парня. Молодой человек переходил проезжую часть, сообщает региональная Госавтоинспекция. 

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От удара пешехода  отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд «Фольксваген Поло». В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: фото УГИБДД МВД по РБ
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