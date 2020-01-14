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В Баймакском районе мужчина до смерти избил сторожа питомника для животных

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе мужчина до смерти избил сторожа питомника для животных

В дежурную часть полиции Отдела МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины. С многочисленными травмами пострадавший был доставлен в больницу, где скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

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По предварительной версии, потерпевший находился в местном питомнике для животных в г.Баймаке по улице Революционной. Мужчина приехал к своей сожительнице на работу – она охраняла территорию в ночное время. Сторож и его гость уснули в будке и оставили свет включенным. В ту ночь мимо проезжал один из сотрудников питомника – 27-летний мужчина. Он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина увидел, что на территории кто-то есть и решил проверить. Зайдя внутрь помещения, он увидел рядом с коллегой 47-летнего мужчину. Как оказалось, сожители частенько выпивали на рабочем месте. Сотрудник питомникаоб этом знал и на этой почве между ним и потерпевшим возникали конфликтные ситуации. Застав дремлющую пару, мужчина разозлился. Он вывел полусонного мужчину на улицу и начал избивать его лопатой. Затем 27-летний злоумышленник уехал домой.


На месте происшествия была найдена сломанная лопата.

В настоящее время подозреваемый передан в территориальное подразделение СУ СК РФ по РБ, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.  Сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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