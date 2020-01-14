В Баймакском районе мужчина до смерти избил сторожа питомника для животных
В дежурную часть полиции Отдела МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины. С многочисленными травмами пострадавший был доставлен в больницу, где скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.
На месте происшествия была найдена сломанная лопата.
В настоящее время подозреваемый передан в территориальное подразделение СУ СК РФ по РБ, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.