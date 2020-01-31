В Стерлитамаке мужчина угнал припаркованное авто, чтобы добраться до дома

Об угоне своего автомобиля сообщила в полицию жительница одного из домов по улице Локомотивной. Потерпевшая рассказала, что вечером ее авто ВАЗ-2114 было припарковано возле дома, а утром исчез.







Правоохранители, собрав всю информацию, приступили к поискам угнанного транспортного средства. В ходе патрулирования машина была обнаружена в одном из дворов по улице Лесной. Спустя пару часов после принятия заявления от пострадавшей, подозреваемый в угоне был задержан у себя дома.

Источник: МВД по Башкирии

По предварительной версии, 23-летний молодой человек в тот вечер был в гостях. Домой он пошёл пешком, однако в одном из дворов увидел стоявшую «четырнадцатую». Совершенно случайно у него при себе оказался ключ от старой машины. Мужчина решил попробовать открыть ключом чужое авто. Ключ спокойно повернулся в замочной скважине. Злоумышленник завёл машину и поехал домой. Припарковавшись возле дома, мужчина предусмотрительно снял номера, чтобы машина стало менее приметной. Однако это мужчине не помогло. Утром за ним пришли полицейские.Задержанный четыре раза судим, в том числе и за угон. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон» (ст.166 УК РФ). На время следствия он будет находиться под стражей.