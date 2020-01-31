В Стерлитамаке мужчина угнал припаркованное авто, чтобы добраться до дома
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Об угоне своего автомобиля сообщила в полицию жительница одного из домов по улице Локомотивной. Потерпевшая рассказала, что вечером ее авто ВАЗ-2114 было припарковано возле дома, а утром исчез.
Правоохранители, собрав всю информацию, приступили к поискам угнанного транспортного средства. В ходе патрулирования машина была обнаружена в одном из дворов по улице Лесной. Спустя пару часов после принятия заявления от пострадавшей, подозреваемый в угоне был задержан у себя дома.
Задержанный четыре раза судим, в том числе и за угон. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон» (ст.166 УК РФ). На время следствия он будет находиться под стражей.
Источник: МВД по Башкирии
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