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В Стерлитамаке мужчина угнал припаркованное авто, чтобы добраться до дома

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина угнал припаркованное авто, чтобы добраться до дома

Об угоне своего автомобиля сообщила в полицию жительница одного из домов по улице Локомотивной. Потерпевшая рассказала, что вечером ее авто ВАЗ-2114 было припарковано возле дома, а утром исчез.

Правоохранители, собрав всю информацию, приступили к поискам угнанного транспортного средства. В ходе патрулирования машина была обнаружена в одном из дворов по улице Лесной. Спустя пару часов после принятия заявления от пострадавшей, подозреваемый в угоне был задержан у себя дома.

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По предварительной версии, 23-летний молодой человек в тот вечер был в гостях. Домой он пошёл пешком, однако в одном из дворов увидел стоявшую «четырнадцатую». Совершенно случайно у него при себе оказался ключ от старой машины. Мужчина решил попробовать открыть ключом чужое авто. Ключ спокойно повернулся в замочной скважине. Злоумышленник завёл машину и поехал домой. Припарковавшись возле дома, мужчина предусмотрительно снял номера, чтобы машина стало менее приметной. Однако это мужчине не помогло. Утром за ним пришли полицейские.

Задержанный четыре раза судим, в том числе и за угон. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон» (ст.166 УК РФ). На время следствия он будет находиться под стражей.

Источник: МВД по Башкирии
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