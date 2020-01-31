В Уфе во время движения у водителя случился приступ эпилепсии

В УФССП по Башкирии сообщили, что спасли мужчину, у которого случился приступ эпилепсии прямо во время управления автомобилем.







В сообщении указывается, что это произошло 29 января, когда приставы Советского района увидели, находясь в служебной машине, что им навстречу движется неуправляемый автомобиль «КИА». В какой-то момент иномарка вылетела с дороги и застряла в сугробе возле здания Советского районного суда.

«Он был в бессознательном состоянии, но при этом бился в конвульсиях, его дыхание затруднялось, а состояние ухудшалось на глазах. По просьбе Вячеслава Тарзимина сотрудники Советского районного суда вынесли столовую ложку, которая впоследствии спасла человеку жизнь», – отмечается в сообщении.



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Как выяснилось, у мужчины начался приступ эпилепсии прямо за рулем во время вождения. Судебный пристав вытащил его вместе с сотрудником ГИБДД из авто и начал оказывать помощь.В настоящий момент с пострадавшим все в порядке, к моменту госпитализации он уже пришел в себя.