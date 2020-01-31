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В Уфе во время движения у водителя случился приступ эпилепсии

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе во время движения у водителя случился приступ эпилепсии

В УФССП по Башкирии сообщили, что спасли мужчину, у которого случился приступ эпилепсии прямо во время управления автомобилем.

В сообщении указывается, что это произошло 29 января, когда приставы Советского района увидели, находясь в служебной машине, что им навстречу движется неуправляемый автомобиль «КИА». В какой-то момент иномарка вылетела с дороги и застряла в сугробе возле здания Советского районного суда. 

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Как выяснилось, у мужчины начался приступ эпилепсии прямо за рулем во время вождения. Судебный пристав вытащил его вместе с сотрудником ГИБДД из авто и начал оказывать помощь.
«Он был в бессознательном состоянии, но при этом бился в конвульсиях, его дыхание затруднялось, а состояние ухудшалось на глазах. По просьбе Вячеслава Тарзимина сотрудники Советского районного суда вынесли столовую ложку, которая впоследствии спасла человеку жизнь», – отмечается в сообщении.
В настоящий момент с пострадавшим все в порядке, к моменту госпитализации он уже пришел в себя.

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Источник: gorobzor.ru
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