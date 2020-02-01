В Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль

Взрыв газового баллона вместе с автомобилем произошел сегодня, 1 февраля, на газозаправочной станции города Мелеуза.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, инцидент произошел на площади Элеватора, на территории АГЗС №4. По предварительной информации, газовый баллон взорвался в багажном отсеке автомашины Renault Logan во время заправки. К счастью, в момент взрыва в автомашине никого не было, водитель находился у кассы.
Как прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ, пожарная охрана не вызывалась, на АГЗС разрушений нет. Во время взрыва никто не пострадал.
Жители села Чураево Мишкинского района Башкирии создали петицию с просьбой не закрывать местную участковую больницу, в которой трудятся около 30 специалистов, а в деревне проживает примерно 1 тысяча человек