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В Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль

Взрыв газового баллона вместе с автомобилем произошел сегодня, 1 февраля, на газозаправочной станции города Мелеуза.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, инцидент произошел на площади Элеватора, на территории АГЗС №4. По предварительной информации, газовый баллон взорвался в багажном отсеке автомашины Renault Logan во время заправки. К счастью, в момент взрыва в автомашине никого не было, водитель находился у кассы. 

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Как прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ, пожарная охрана не вызывалась, на АГЗС разрушений нет. Во время взрыва никто не пострадал.

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Источник: gtrk.tv
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