В Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль

Взрыв газового баллона вместе с автомобилем произошел сегодня, 1 февраля, на газозаправочной станции города Мелеуза.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, инцидент произошел на площади Элеватора, на территории АГЗС №4. По предварительной информации, газовый баллон взорвался в багажном отсеке автомашины Renault Logan во время заправки. К счастью, в момент взрыва в автомашине никого не было, водитель находился у кассы.

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