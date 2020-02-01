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Жители Мишкинского района создали петицию с просьбой не закрывать участковую больницу

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество
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Жители Мишкинского района создали петицию с просьбой не закрывать участковую больницу

Жители села Чураево Мишкинского района Башкирии создали петицию с просьбой не закрывать местную участковую больницу, в которой трудятся около 30 специалистов, а в деревне проживает примерно 1 тысяча человек. Ближайшая от населенного пункта больница находится в 25 километрах.

"Решением Министерства здравоохранения Республики Башкортостан участковая больница в с.Чураево Мишкинского района приговорена к закрытию. 

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В результате мало того, что принцип «счастье работать дома» теряет смысл для ~30 человек (именно столько врачей и специалистов трудится здесь), но и принцип «наведём порядок вместе» приобрёл новый смысл для местных жителей. Ведь оказалось, что порядок - это выжженная земля.

Население села Чураево насчитывает 996 человек, расстояние до ближайшей больницы в г. Бирск - 25 км. Но самое важное в другом - закрытие больницы оставит без квалифицированной медицинской помощи вместе с чураевцами жителей целого округа: деревень Баймурзино, Букленды, Новокильметево, Тигирменево, Курманаево, Сосновка, Большесухоязово и ещё 20 (!) других. 

Общее население жителей, ранее прикреплённых к участковой больнице в с.Чураево составляет более 8000 человек. Причём расстояние до самой далекой деревни от райцентра с.Мишкино составляет аж 80 км!

В то время, когда в стране на всех уровнях власти говорят об улучшении жизни людей, об организации доступной медицинской помощи, о важности раннего выявления ряда патологий, в первую очередь онкологических, в с.Чураево без зазрения совести закрывают целую работающую  больницу. Больницу с опытными квалифицированными врачами, техникой, удобным помещением и добротным оборудованием. 

Цель закрытия понятна - сократить бюджетные расходы, переложив их на плечи самих жителей, ведь они после закрытия больницы будут вынуждены ездить в больницы г.Бирска и с.Мишкино за свой счёт. 

Но ничем другим кроме как геноцидом собственного народа такие мероприятия назвать нельзя! С трудом можно представить бабушек в возрасте седьмого и восьмого десятка лет, стоящих в ожидании автобуса на необорудованной остановке в с. Чураево и ожидающих автобус в г.Бирск...  И в зимнюю стужу и в летний зной...

Вы говорите, что молодёжь (в том числе молодые врачи) не едет работать в село... А куда она пойдёт, если последние очаги цивилизации власть своими руками выкорчевывает из села?? Закрытие больницы в с.Чураево - последний гвоздь в крышку гроба некогда процветающего села, центра притяжения жителей окрестных деревень. Через три-четыре года вместо села останутся только покосившиеся дома и поредевшие заборы.

Нельзя позволить рулю этой бюрократической машины погубить то, что наши предки строили и созидали для людей, для себя и своих потомков, то есть нас. Подпишите петицию!"

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