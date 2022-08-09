В Башкирии возле детской площадки в машине взорвался газовый баллон

18:48, 09 авг 2022

В Башкирии рядом с детской площадкой взорвался баллон в машине. Инцидент произошел сегодня, 9 августа. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.







На кадрах видно, как «Лада-Нива» припаркована во дворе, совсем рядом с детской площадкой. В один момент в машине взрывается баллон — из-за этого от машины отрывается дверь багажника. По данным МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.



Машина, согласно базе Российского союза автостраховщиков, зарегистрирована на 33-летнего жителя Стерлитамака. Связаться с ним оперативно не удалось. Как пояснили в МЧС, никто при взрыве не пострадал.





В МЧС назвали возможные причины взрыва:

ненадежные узлы ГБО;

установка системы неквалифицированными специалистами;

появление утечки газа в трещинах, которые появляются из-за коррозии;

отсутствие евромультиклапана на баллоне;

негерметичность соединений высокого давления оборудования;

нарушение правил безопасности при эксплуатации ГБО;

перегрев баллона на солнце.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео