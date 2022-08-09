В Башкирии возле детской площадки в машине взорвался газовый баллон
18:48, 09 авг 2022
В Башкирии рядом с детской площадкой взорвался баллон в машине. Инцидент произошел сегодня, 9 августа. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как «Лада-Нива» припаркована во дворе, совсем рядом с детской площадкой. В один момент в машине взрывается баллон — из-за этого от машины отрывается дверь багажника. По данным МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.
Машина, согласно базе Российского союза автостраховщиков, зарегистрирована на 33-летнего жителя Стерлитамака. Связаться с ним оперативно не удалось. Как пояснили в МЧС, никто при взрыве не пострадал.
В МЧС назвали возможные причины взрыва:
ненадежные узлы ГБО;
установка системы неквалифицированными специалистами;
появление утечки газа в трещинах, которые появляются из-за коррозии;
отсутствие евромультиклапана на баллоне;
негерметичность соединений высокого давления оборудования;
нарушение правил безопасности при эксплуатации ГБО;
перегрев баллона на солнце.