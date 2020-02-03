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В Стерлитамаке женщина похищала и перепродавала детское питание

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Стерлитамаке женщина похищала и перепродавала детское питание

В одном из гипермаркетов города на кассе задержали молодую женщину, у которой при себе было обнаружено несколько пачек детской смеси, за которые женщина не расплатилась. По факту кражи сотрудники магазина обратились в полицию.

В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции предварительно установили, что женщина украла из магазина 7 пачек. Расследование данной кражи привело дознавателей к другим, ранее не раскрытым фактам краж из магазинов. Так, стало известно, что несколькими днями ранее вероятно ею были совершены аналогичные преступные деяния в двух других магазинах. Похищены также смеси. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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В ходе следствия установлено, что 28-летняя задержанная уже ранее привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. Однако опасный промысел женщина не оставила. Она ездила по соседним городам и похищала детские смеси. По предварительной версии, задержанная продавала похищенный товар.

На данный момент дознаватели продолжают расследовать уголовное дело в отношении местной жительницы.

Источник: МВД по Башкирии
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