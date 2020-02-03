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В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов

В Стерлитамаке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении. 31-летний мужчина со скальпелем в руке пришёл в офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина.

Он наставил колющий предмет на сотрудницу офиса и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 10 тысяч рублей у испуганной девушки, грабитель ушёл.

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Сотрудница организации вызвала полицию. На место приехали полицейские. Они опросили девушку, которая хорошо запомнила приметы разбойника.

Под подозрение попал местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Спустя сутки его задержали и доставили в отдел полиции. Во время допроса мужчина признался в содеянном.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого решено содержать под стражей на время следствия.

Источник: МВД по Башкирии
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