В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов

В Стерлитамаке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении. 31-летний мужчина со скальпелем в руке пришёл в офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина.







Он наставил колющий предмет на сотрудницу офиса и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 10 тысяч рублей у испуганной девушки, грабитель ушёл.

Источник: МВД по Башкирии

Сотрудница организации вызвала полицию. На место приехали полицейские. Они опросили девушку, которая хорошо запомнила приметы разбойника.Под подозрение попал местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Спустя сутки его задержали и доставили в отдел полиции. Во время допроса мужчина признался в содеянном.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого решено содержать под стражей на время следствия.