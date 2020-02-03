В Стерлитамаке мужчина угрожая скальпелем ограбил офис микрозаймов
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В Стерлитамаке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении. 31-летний мужчина со скальпелем в руке пришёл в офис микрофинансовой организации на проспекте Ленина.
Он наставил колющий предмет на сотрудницу офиса и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 10 тысяч рублей у испуганной девушки, грабитель ушёл.
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Под подозрение попал местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Спустя сутки его задержали и доставили в отдел полиции. Во время допроса мужчина признался в содеянном.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого решено содержать под стражей на время следствия.
Источник: МВД по Башкирии
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