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Авария в Архангельском районе: столкнулись КамАЗ и встречная «Toyota Alphard», пострадали 3 человека

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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Авария в Архангельском районе: столкнулись КамАЗ и встречная «Toyota Alphard», пострадали 3 человека

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 4 февраля, утром в Архангельском районе. По данным ГИБДД, на 83 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 38-летнего жителя Кармаскалинского района и встречная «Toyota Alphard», за рулём которой находился 41-летний житель Белорецка.

В результате аварии госпитализированы в больницу 3 пассажира легкового автомобиля —  38-летний мужчина и женщины 81 и 59 лет.

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Всего 4 февраля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РФ по РБ
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