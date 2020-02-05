Авария в Архангельском районе: столкнулись КамАЗ и встречная «Toyota Alphard», пострадали 3 человека

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 4 февраля, утром в Архангельском районе. По данным ГИБДД, на 83 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 38-летнего жителя Кармаскалинского района и встречная «Toyota Alphard», за рулём которой находился 41-летний житель Белорецка.
В результате аварии госпитализированы в больницу 3 пассажира легкового автомобиля — 38-летний мужчина и женщины 81 и 59 лет.
Всего 4 февраля на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 14 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2300 нарушений ПДД, задержаны 30 нетрезвых водителей.