Авария в Архангельском районе: столкнулись КамАЗ и встречная «Toyota Alphard», пострадали 3 человека

ДТП с пострадавшими произошло накануне, 4 февраля, утром в Архангельском районе. По данным ГИБДД, на 83 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись грузовик КамАЗ под управлением 38-летнего жителя Кармаскалинского района и встречная «Toyota Alphard», за рулём которой находился 41-летний житель Белорецка.







В результате аварии госпитализированы в больницу 3 пассажира легкового автомобиля — 38-летний мужчина и женщины 81 и 59 лет.



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Фото: ГИБДД РФ по РБ