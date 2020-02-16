Футболисты ФК "Уфа" не смогли долететь до места назначения
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Футболисты ФК "Уфа", находившиеся на борту самолета "Аэрофлот", вынуждены были совершить посадку в испанском городе Аликанте, а не в Барселоне.
Представитель футбольного клуба рассказал, что команда сидит в салоне и ждет дозаправки топлива. В аэропорт их не выпускают и просидеть им придется как минимум 40 минут.
В Испанию футбольная команда вылетела на учебно-тренировочные сборы.
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