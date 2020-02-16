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В Уфе трамвай сошел с рельсов | видео

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе трамвай сошел с рельсов | видео

В Уфе на улице Менделеева трамвай сошел с рельсов. Стального «коня», пробороздившего непредусмотренный людьми путь, снял на видео очевидец-автомобилист, ролик опубликовали сегодня, 16 февраля, в тематическом паблике в соцсети.

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Подписчики к аварии отнеслись без позитива:
— Хоть бы навсегда там остался, как памятник, — прокомментировал Аскар.
Пока неизвестно, были ли в момент ДТП в трамвае пассажиры, к моменту видеосъемки в салоне находились лишь вагоновожатый и кондуктор. Зато встречный трамвай, тоже попавший в кадр, оказался полон людей.

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Источник: ufa1.ru
Фото: bash_dtp_official / Instagram.com
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