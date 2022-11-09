В Учалинском районе Башкирии с рельсов сошел груженный щебнем поезд

14:29, 09 ноя 2022

В Учалинском районе поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел утром на станции Шартымки.



По данным Следкома на транспорте, с железнодорожных путей сошли четыре груженных щебнем вагона. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.



Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить следователям. После проведения проверки будет принято соответствующее решение.



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Фото: Следственное управление на транспорте СК России