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В Учалинском районе Башкирии с рельсов сошел груженный щебнем поезд

В Учалинском районе Башкирии с рельсов сошел груженный щебнем поезд

14:29, 09 ноя 2022

В Учалинском районе поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел утром на станции Шартымки.

По данным Следкома на транспорте, с железнодорожных путей сошли четыре груженных щебнем вагона. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить следователям. После проведения проверки будет принято соответствующее решение.

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Источник: www.proural.info
Фото: Следственное управление на транспорте СК России
Теги: Учалинский район происшествия
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