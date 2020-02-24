В Туймазинском районе водитель ВАЗ-2115 сбил лошадь

Авария произошла накануне вечером, 23 февраля, на трассе в Туймазинском районе неподалеку от села Агиртамак. Мужчина за рулем ВАЗ-2115 не сумел вовремя среагировать на внезапно появившийся на трассе табун лошадей и сбил одно из животных.







Очевидцы ДТП в соцсетях рассказали подробности случившегося.

«Мы ехали за ними и первые оказали помощь. Не дал водителю истечь кровью, отправили со скорой», — рассказал свидетель аварии.

«Мы тоже чуть не сбили лошадь. В последний момент увидели, чуть не перевернулись. Чудом живы остались. Вчера в 23:50 лошади тоже переходили дорогу», — пишут одни.

«Мы на днях в 3 часа ночи чуть не въехали в этих лошадей. Они прямо по середине дороги спят», — подтверждают другие.



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Еще ночью была информация, что пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии в коме. Однако, сегодня утром местные жители сообщили о том, что мужчина скончался.Как отмечают автомобилисты, в этом районе постоянно происходят подобные инциденты.Подробности и обстоятельства аварии выясняются.