В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Накануне вечером, 25 февраля, в одном из жилых домов Нефтекамска загорелась квартира. Спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом рассказали в МЧС по РБ.







Вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 22:19. Сообщалось о задымлении в подъезде дома по улице Ленина. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. По прибытии спасателей происходило горение внутри квартиры.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировано 40 человек, из них 12 детей, – добавили в МЧС.

В происшествии обошлось без пострадавших. Пожар на площади в восемь «квадратов» был локализован в 22:26, а открытое горение ликвидировано в 22:29. В причинах и обстоятельствах инцидента разберется дознаватель МЧС.