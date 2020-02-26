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В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Накануне вечером, 25 февраля, в одном из жилых домов Нефтекамска загорелась квартира. Спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом рассказали в МЧС по РБ.

Вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 22:19. Сообщалось о задымлении в подъезде дома по улице Ленина. На место выехали три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. По прибытии спасателей происходило горение внутри квартиры.

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– Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировано 40 человек, из них 12 детей, – добавили в МЧС.
В происшествии обошлось без пострадавших. Пожар на площади в восемь «квадратов» был локализован в 22:26, а открытое горение ликвидировано в 22:29. В причинах и обстоятельствах инцидента разберется дознаватель МЧС.

Источник: www.ufa.kp.ru
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