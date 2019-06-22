Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины
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21 июня в 00:35 загорелась квартира в многоквартирном доме г. Белебей. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
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