Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины

21 июня в 00:35 загорелась квартира в многоквартирном доме г. Белебей. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как рассказали в пресс-службев трехкомнатной квартире на втором этаже горит одна из комнат. Из здания эвакуировали 15 человек. В ходе тушения пожара обнаружили тела двух погибших – мужчина и женщина. Пожар локализовали на площади 12 кв. м. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.