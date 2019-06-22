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Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины

21 июня в 00:35 загорелась квартира в многоквартирном доме г. Белебей. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 4 единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, в трехкомнатной квартире на втором этаже горит одна из комнат. Из здания эвакуировали 15 человек. В ходе тушения пожара обнаружили тела двух погибших – мужчина и женщина. Пожар локализовали на площади 12 кв. м. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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