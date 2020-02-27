Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Гафурийском районе поезд насмерть сбил пожилую женщину

В Гафурийском районе поезд насмерть сбил пожилую женщину

Добавлено: 27.02.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
Комментарии (0)
В Гафурийском районе поезд насмерть сбил пожилую женщину

Страшная трагедия произошла в Гафурийском районе республики. 26 февраля под колёсами грузового поезда погибла женщина. Корреспонденты «Вести-Башкортостан» сообщают, что погибшей было 84 года.

В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей

Читайте также:

В Гафурийском районе мужчина взломал дверь магазина и похитил из кассы 3 тысячи рублей
Стало известно, что пенсионерка переходила железную дорогу. Однако полностью пересечь путь старушка не смогла. Грузовой транспорт на скорости сбил пожилую женщину.

От столкновения женщина получила серьёзные травмы. Спасти жизнь пострадавшей не было шанса. Транспортная прокуратура Стерлитамака проводит тщательную проверку произошедшего.

Источник: bash.news
Фото: yugopolis.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
ДТП в Бакалинском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил пожилую женщину
Происшествия
ДТП в Бакалинском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил пожилую женщину
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
Происшествия
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка
В Сибае под колесами автомобиля погибла учительница начальных классов
Происшествия
В Сибае под колесами автомобиля погибла учительница начальных классов
В Баймакском районе Башкирии грузовик насмерть сбил женщину
Происшествия
В Баймакском районе Башкирии грузовик насмерть сбил женщину
В Салаватском районе грузовик сбил 60-летнюю женщину
Происшествия
В Салаватском районе грузовик сбил 60-летнюю женщину
В Мелеузе разгневанный папаша избил пожилую женщину до смерти в ответ на замечания его сыну
Происшествия
В Мелеузе разгневанный папаша избил пожилую женщину до смерти в ответ на замечания его сыну
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
Происшествия
В Учалинском районе продуктовая «Газель» насмерть сбила пенсионерку
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: