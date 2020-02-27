В Гафурийском районе поезд насмерть сбил пожилую женщину
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Страшная трагедия произошла в Гафурийском районе республики. 26 февраля под колёсами грузового поезда погибла женщина. Корреспонденты «Вести-Башкортостан» сообщают, что погибшей было 84 года.
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От столкновения женщина получила серьёзные травмы. Спасти жизнь пострадавшей не было шанса. Транспортная прокуратура Стерлитамака проводит тщательную проверку произошедшего.
Источник:
bash.news
Фото: yugopolis.ru
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