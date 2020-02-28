В Уфе пожар в частном доме тушили 30 пожарных

В Уфе сегодня утром, 28 февраля, загорелся двухэтажный кирпичный частный дом на улице Испытателей.



«Проводится проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

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Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, на тушение возгорания отправились 8 единиц техники и 31 пожарный. Огнеборцы работают по повышенному рангу. На место ЧП также прибыли медики и полиция.Огонь удалось локализовать спустя полчаса с момента возгорания.Причину пожара установит дознаватель МЧС России.