В Уфе пожар в частном доме тушили 30 пожарных
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В Уфе сегодня утром, 28 февраля, загорелся двухэтажный кирпичный частный дом на улице Испытателей.
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Огонь удалось локализовать спустя полчаса с момента возгорания.
«Проводится проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
Источник:
gtrk.tv
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