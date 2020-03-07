В Баймакском районе мужчина связал свою подругу кабелем от удлинителя и пытался сжечь

В Баймакском районе республики местный житель распивал алкоголь вместе со своей подругой. Внезапно собутыльники начали ругаться, и дебошир решил избить женщину. Та попыталась покинуть дом, но в ответ на это приятель-тиран связал ее проводом и засунул в рот кляп.



Это мужчине показалось мало, и он нашел во дворе бутылку с бензином и начал обливать им помещение, где находилась пленница. После этого он достал спички и грозился сжечь дом.Пленнице удалось сбежать только через 3 часа после того, как ее связали. Женщина сразу же рассказала о случившемся стражам порядка. В итоге мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам заключения условно.