Школьник из Благоварского района совратил первоклассника
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В Благоварском районе Башкирии произошел вопиющий случай. Стало известно, что учащийся шестого класса местной школы развращал первоклассника. Мама мальчика незамедлительно обратилась в полицию.
Правоохранители уже провели воспитательную беседу с шестиклассником. Он признался, что на самом деле совращал первоклассника. Что же теперь будет дальше, пока что неизвестно.
Источник:
bash.news
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