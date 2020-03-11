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Школьник из Благоварского района совратил первоклассника

Добавлено: 11.03.20
Просмотров: 3
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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Школьник из Благоварского района совратил первоклассника

В Благоварском районе Башкирии произошел вопиющий случай. Стало известно, что учащийся шестого класса местной школы развращал первоклассника. Мама мальчика незамедлительно обратилась в полицию.

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Все это происходило на территории детского садика в воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители уже провели воспитательную беседу с шестиклассником. Он признался, что на самом деле совращал первоклассника. Что же теперь будет дальше, пока что неизвестно.

Источник: bash.news
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