В Уфе произошел пожар в дворянской усадьбе Бухартовских
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Сегодня поздним вечером, 13 марта, в историческом центре Уфы вспыхнул уникальный памятник культуры и архитектуры – дворянская усадьба Бухартовских, построенная еще в 1890 году.
Об этом сообщила общественница и член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина на своей странице в социальных сетях.
12 марта, днем тела трех погибших нашли спасатели на месте пожара в двухэтажном доме в селе Айсуак Куюргазинского районе республики. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, погибшими оказались две женщины и мужчина.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети, Эльза Маулимшина
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