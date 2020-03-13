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В Уфе произошел пожар в дворянской усадьбе Бухартовских

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе произошел пожар в дворянской усадьбе Бухартовских

Сегодня поздним вечером, 13 марта, в историческом центре Уфы вспыхнул уникальный памятник культуры и архитектуры – дворянская усадьба Бухартовских, построенная еще в 1890 году.



Об этом сообщила общественница и член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина на своей странице в социальных сетях.

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Из-за чего именно произошло возгорание – из-за умышленного поджога или неаккуратного обращения с огнем бездомных, устроивших из старинной усадьбы ночлежку, пока неизвестно. Сейчас на месте работают пожарные, но пламя уже распространилось по всему второму этажу и крыше.

12 марта, днем тела трех погибших нашли спасатели на месте пожара в двухэтажном доме в селе Айсуак Куюргазинского районе республики. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, погибшими оказались две женщины и мужчина.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети, Эльза Маулимшина
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