В Уфе произошел пожар в дворянской усадьбе Бухартовских

Сегодня поздним вечером, 13 марта, в историческом центре Уфы вспыхнул уникальный памятник культуры и архитектуры – дворянская усадьба Бухартовских, построенная еще в 1890 году.





Об этом сообщила общественница и член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина на своей странице в социальных сетях.

Фото: соцсети, Эльза Маулимшина