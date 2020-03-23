Авария в Мелеузовском районе: водитель за рулем Ford Focus улетел в кювет
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Накануне днем, 22 марта, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 35-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus улетел в кювет.
«ДТП произошло на крутом повороте, одно из предположений, что водитель не справился с управлением в связи с превышением безопасной скорости движения», — заключают инспекторы.
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Всего за сутки в республике зарегистрировано пять аварий, в которых пострадали шесть человек.
В Уфе предотвращена попытка теракта, сообщают информагентства со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Источник:
gtrk.tv
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