Авария в Мелеузовском районе: водитель за рулем Ford Focus улетел в кювет

Накануне днем, 22 марта, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, 35-летний водитель за рулем автомобиля Ford Focus улетел в кювет.







«ДТП произошло на крутом повороте, одно из предположений, что водитель не справился с управлением в связи с превышением безопасной скорости движения», — заключают инспекторы.



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