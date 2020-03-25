Авария в Уфе: пьяный водитель Chevrolet Niva въехал в автоцистерну КАМАЗ, едва не погубив двоих детей | видео
Комментарии (0)
В Уфе 37-летний уфимец, находясь в алкогольном опьянении, влетел на своем автомобиле Chevrolet Niva в автоцистерну КАМАЗ.
Известно, что в вместе с ним в салоне находились двое детей: 7 и 6 лет. За рулем грузовика был 58-летний житель Самарской области. Как сообщает ГИБДД по РБ, авария произошла вчера, 24 марта, около 22:30 в Орджоникидзевском районе города.
Читайте также:Ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов состоял в террористической организации
— В результате аварии водитель легкового автомобиля и его двое сыновей получили травмы, — сообщили в ведомстве.23 марта в Уфе лоб в лоб столкнулись BMW и Opel, есть пострадавшие. Прежде чем парня увезли в больницу, спасатели доставали его из машины.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Авария в Стерлибашевском районе: столкнулись «ВАЗ-2112» и Chevrolet Lanos
Происшествия
ДТП в Иглинском районе: водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 36-летнего пешехода
Происшествия
Авария под Уфой: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные "Chevrolet Niva" и ВАЗ-2107
Происшествия
Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись ВАЗ-2109 и микроавтобус «Газель», пострадали дети
Происшествия
ДТП в Ишимбайском районе: на трассе столкнулись три автомобиля, две машины вылетели в кювет
Происшествия
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия
В Стерлитамакском районе столкнулись КамАЗ и легковое авто: двое пострадавших
Общество / Происшествия
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков