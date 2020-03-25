Авария в Уфе: пьяный водитель Chevrolet Niva въехал в автоцистерну КАМАЗ, едва не погубив двоих детей | видео

В Уфе 37-летний уфимец, находясь в алкогольном опьянении, влетел на своем автомобиле Chevrolet Niva в автоцистерну КАМАЗ.





Известно, что в вместе с ним в салоне находились двое детей: 7 и 6 лет. За рулем грузовика был 58-летний житель Самарской области. Как сообщает ГИБДД по РБ, авария произошла вчера, 24 марта, около 22:30 в Орджоникидзевском районе города.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля и его двое сыновей получили травмы, — сообщили в ведомстве.



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Фото: ГИБДД по РБ