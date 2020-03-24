Ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов состоял в террористической организации

Ликвидированный в субботу сотрудниками спецназа УФСБ житель Уфы Бекзотжон Мурзакаримов готовил теракт в городе и был связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.





По факту подготовки теракта УФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ. Кроме того, Следственный комитет расследует уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного ношения огнестрельного оружия (ст. 317, 222 УК РФ).