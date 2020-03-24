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Ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов состоял в террористической организации

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов состоял в террористической организации

Ликвидированный в субботу сотрудниками спецназа УФСБ житель Уфы Бекзотжон Мурзакаримов готовил теракт в городе и был связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.



По факту подготовки теракта УФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ. Кроме того, Следственный комитет расследует уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного ношения огнестрельного оружия (ст. 317, 222 УК РФ).

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27-летний Бекзотжон Мурзакаримов, передвигавшийся по демской трассе возле микрорайона Яркий, был в субботу вечером застрелен сотрудниками УФСБ после того, как отказался сдаться и открыл стрельбу из пистолета. Позже в СК сообщили, что в салоне автомобиля был найдет пистолет Макарова и готовое к использованию взрывное устройство (по данным УФСБ, его вес составлял 4 кг).

Информация о роде деятельности, происхождении, времени нахождения в Уфе убитого подозреваемого до сих пор следствием не раскрывается.

Издание «Московский комсомолец» вчера сообщило о том, что Бекзотжон Мурзакаримов был безработным и часто выступал в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе. Однако сегодня эту информацию опроверг председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, назвав ее ложной.

Источник: www.kommersant.ru
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