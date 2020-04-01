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В Стерлитамаке в разгар самоизоляции произошла массовая драка

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке в разгар самоизоляции произошла массовая драка

В Стерлитамаке, несмотря на вступивший в силу указ главы Башкирии о режиме самоизоляции в период распространения коронавируса, поздно ночью 1 апреля произошла массовая потасовка.



Очевидец снял на видео, как около десяти человек прямо во дворе жилых домов по улице Ленина устроили кулачные бои. Запись появилась в соцсетях.

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«Сегодня ночью (01.04.2020) в Стерлитамаке по улице Ленина, 24А (1,5 км от УВД города) прошёл внеочередной сабантуй по случаю карантина, закончившийся пьяной дракой», — написал автор видео.
В потасовке участвовали и женщины: они пытались разнять разгоряченных, по всей видимостью, алкоголем мужчин. На место происшествия прибыли полицейские и медики.
«В полицию Стерлитамака от жильцов микрорайона поступило сообщение о потасовке. На место прибыли сотрудники полиции. Потерпевший был установлен и направлен на прохождение судмедэкспертизы. После ее прохождения будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливаются все участники конфликта, — пояснили в МВД Башкирии. — Если в ходе разбирательств выяснится, что люди действительно нарушили режим самоизоляции, то полицейскими будут собраны материалы, которые будут направлены в Роспотребнадзор для принятия решения».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: стоп-кадр видео из соцсетей
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