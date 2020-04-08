Авария в Уфе: на улице Интернациональной водитель Citroen столкнулся с встречным Chevrolet Cruze
Накануне, 7 апреля, на улице Интернациональной в Калининском районе Уфы произошло серьезное ДТП.
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В результате аварии пострадал пассажир Citroen, — 64-летний мужчина обратился за медицинской помощью.
Напомним, в Башкирии школьники устроили гонки с гаишниками. Молодые ребята вместо самоизоляции рассекали на двору на битой "пятерке". Внезапно автомобиль попал в поле зрения экипажа ДПС.
Источник:
gtrk.tv
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