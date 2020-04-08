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Авария в Уфе: на улице Интернациональной водитель Citroen столкнулся с встречным Chevrolet Cruze

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: на улице Интернациональной водитель Citroen столкнулся с встречным Chevrolet Cruze

Накануне, 7 апреля, на улице Интернациональной в Калининском районе Уфы произошло серьезное ДТП.

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По предварительным данным, 68-летний житель Мечетлинского района республики за рулем Citroen, поворачивая налево, не уступил дорогу, и столкнулся с встречным Chevrolet Cruze.

В результате аварии пострадал пассажир Citroen, — 64-летний мужчина обратился за медицинской помощью.

Напомним, в Башкирии школьники устроили гонки с гаишниками. Молодые ребята вместо самоизоляции рассекали на двору на битой "пятерке". Внезапно автомобиль попал в поле зрения экипажа ДПС. 

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Источник: gtrk.tv
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