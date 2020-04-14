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Авария на трассе Уфа-Белорецк: столкнулись грузовик МАЗ «Почты России” и “Лада Гранта”

Рубрика: Общество / Происшествия
Авария на трассе Уфа-Белорецк: столкнулись грузовик МАЗ «Почты России” и “Лада Гранта”

Смертельная авария произошла несколько часов назад, 14 апреля, на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, возле придорожного кафе на подъезде к Межгорью столкнулись грузовик МАЗ «Почты России” и “Лада Гранта”.

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Как сообщили  в ГИБДД РБ, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним также, что появились первые подробности смертельного ДТП в Кушнаренковском районе, в котором погибла 14-летняя школьница.
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Источник: gtrk.tv
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