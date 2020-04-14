Авария на трассе Уфа-Белорецк: столкнулись грузовик МАЗ «Почты России” и “Лада Гранта”
Смертельная авария произошла несколько часов назад, 14 апреля, на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, возле придорожного кафе на подъезде к Межгорью столкнулись грузовик МАЗ «Почты России” и “Лада Гранта”.
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Напомним также, что появились первые подробности смертельного ДТП в Кушнаренковском районе, в котором погибла 14-летняя школьница.
Источник:
gtrk.tv
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