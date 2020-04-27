В Уфе девушка упала с дерева пытаясь сделать селфи

В пресс-службе Управления гражданской защиты столицы рассказали об очередном безрассудном поступке жительницы Башкирии во благо искусства.







Накануне, 26 апреля, в Черниковке на улице Первомайской произошел инцидент. Уфимка упала с дерева, пытаясь сделать красивое фото. Однако селфи закончилось падением с пятиметровой высоты. В итоге 17-летней девушке потребовалась помощь специалистов. Сотрудники скорой помощи госпитализировали любительницу экстремальной съемки.

— Неоднократно трагическую статистику пополняют несчастные случаи, причиной которых как раз является попытка запечатлеть себя в экстремальных местах или условиях. Помните, что не стоит рисковать своим здоровьем ради фотографий, ведь жизнь дороже лайков, — напомнили в управлении.



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Фото: salik.biz