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В Уфе девушка упала с дерева пытаясь сделать селфи

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В Уфе девушка упала с дерева пытаясь сделать селфи

В пресс-службе Управления гражданской защиты столицы рассказали об очередном безрассудном поступке жительницы Башкирии во благо искусства.



Накануне, 26 апреля, в Черниковке на улице Первомайской произошел инцидент. Уфимка упала с дерева, пытаясь сделать красивое фото. Однако селфи закончилось падением с пятиметровой высоты. В итоге 17-летней девушке потребовалась помощь специалистов. Сотрудники скорой помощи госпитализировали любительницу экстремальной съемки.

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— Неоднократно трагическую статистику пополняют несчастные случаи, причиной которых как раз является попытка запечатлеть себя в экстремальных местах или условиях. Помните, что не стоит рисковать своим здоровьем ради фотографий, ведь жизнь дороже лайков, — напомнили в управлении.
Напомним, минувшей ночью в Стерлитамакском районе случилась серьезная авария. На втором километре трассы Стерлитамак-Раевский «Ниссан Террано» вылетела с дороги в кювет.

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Источник: proural.info
Фото: salik.biz

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